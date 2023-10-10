Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен14 заявок69 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Aniynta
Анна 
28 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Рекомендую вказаного виконавця до співпраці
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    Копирайтинг23 заявки
    Открыт
    13 часов назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

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