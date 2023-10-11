Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
- Похожие заказы
- $210Копирайтинг6 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на англійскій мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
Написать отзыв на авито оплата 120р после того как отзыв опубликуется Для этого у вас должен быть аккаунт на авито. Пишите рассмотрим всехКопирайтинг25 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1
Что требуется от тебя: 1. Телефон с российской сим-картой и установленным WhatsApp 2. Выход в интернет Задача: Разослать 50 сообщений по готовой базе WhatsApp (есть заготовленный текст для ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомленняЗавершен3 месяца назад