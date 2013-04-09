Необходимо добавить к 4-м статьям картинки.

Необходимо добавить картинки к статьям «Для поставщиков оборудования», «Наполнители для вендинга», «Предложить платежное решение», «Б/У оборудование и запчасти»

В каждой статье должно быть 2 картинки. Картинки должны отображать суть каждой статьи . На картинке должен быть изображен предмет или образ (можно асициотивный). Не допускается изображение того или иного бреда или логотипа.

Картинки должны быть уникальные (можно из интернета с небольшими доработками и изменениями), размером 155х190 рх, с прозрачным фоном в формате png-24.

Стоимость предлагаю 1$ за картинку.

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.