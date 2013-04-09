подзаголовки: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1365308155&key=f742769af91305ab27953c31e2032fca&t=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 для каждого подзаголовка подобрать картинку статья для сайта http://sila-prirody.ru/
Необходимо добавить к 4-м статьям картинки.
Необходимо добавить картинки к статьям «Для поставщиков оборудования», «Наполнители для вендинга», «Предложить платежное решение», «Б/У оборудование и запчасти»
В каждой статье должно быть 2 картинки. Картинки должны отображать суть каждой статьи . На картинке должен быть изображен предмет или образ (можно асициотивный). Не допускается изображение того или иного бреда или логотипа.
Картинки должны быть уникальные (можно из интернета с небольшими доработками и изменениями), размером 155х190 рх, с прозрачным фоном в формате png-24.
Стоимость предлагаю 1$ за картинку.
Оплата: WMR или Яндекс – деньги
Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.
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