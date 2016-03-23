Необходимо написать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок258 просмотров

Для группы вконтакте необходимо написать статью на тему "Зачем нужен сайт" в рамках компании веб-студии. Интересуют цена и сроки.

9 лет назад
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Frostator
Илья 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$6
2 дня
Спасибо за отличную статью. Рекомендую как исполнителя
Рекомендую сотрудничать с Олегом. Понятная постановка задачи, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Frostator
Илья 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Уникальный текст для продвижение по SEO

    Необходимо написать уникальный текст для продвижения по SEO с заданными ключевыми словами.   Размер текста 2000-4000 слов.  Кроме ключевых слов необходимо указывать в тексте название компании (BestUrist) и города (Хабаровск). Тематика юр.услуги

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 55 статей про маски для волос

    Добрый день, уважаемые авторы! Нужно написать 55 статей про различные маски для волос. Рерайт. Уникальность от 95%. Общий объем заказа: 330 тыс. зн. Бюджет: 10 000 р. Оплата вебмани либо на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте.  Надо много текстов, тематика в основном - строительство и про здоровье.  Оплата - 10 руб. за 1000 знаков без пробелов.  Кому интересно - пишите.  Стабильно.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Маркетинговый текст

    Здравствуйте. Нужно написать текст 3-4 предложения. Будет размещаться на этикетке меда. Название "Медовая долина", так и нужно придумать что-то интересное о долине, краткая реклама в сказочном стиле, скажем там) Долго думалось, но не придумалось, ступор. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Описания для товаров (косметика, люксовые подарки)

    $17

    Нужно сделать небольшие описания (в пределах 600-650 симв.) для разнообразных товаров - косметика, парфюм, люксовые подарки (зажигалки, сумки, кошельки, бритвенные принадлежности и т.д.). Всего имеется 20 товаров,  список прикреплен в файле. Сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен SEO-копирайтер для мебельного сайта

    Здравствуйте. Нужно написать 30 SEO-статей для интернет-магазина мебели. В заявках указывайте, есть ли опыт написания текстов по мебельной тематике (это лишь один из критериев), цену за 1000/1800 знаков. Любые предложения обсуждаются. Сроки "не горят".

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Упаковочные материалы

    $1

    Нужно написать 4-е статьи общим объемом 8к. Тематика: строительные мишка для мусора, биг-беги и тд. ТЗ будет отправлено в личной переписке.  Основные условия:  -знание тематики  -грамотный русский язык  -умение ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад