Здравствуйте. Нужно написать текст 3-4 предложения. Будет размещаться на этикетке меда. Название "Медовая долина", так и нужно придумать что-то интересное о долине, краткая реклама в сказочном стиле, скажем там) Долго думалось, но не придумалось, ступор. ...