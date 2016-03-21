Нужен SEO-копирайтер для мебельного сайта

Здравствуйте. Нужно написать 30 SEO-статей для интернет-магазина мебели. В заявках указывайте, есть ли опыт написания текстов по мебельной тематике (это лишь один из критериев), цену за 1000/1800 знаков. Любые предложения обсуждаются. Сроки "не горят".