Нужен SEO-копирайтер для мебельного сайта

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Закрыт33 заявки305 просмотров

Здравствуйте. Нужно написать 30 SEO-статей для интернет-магазина мебели. В заявках указывайте, есть ли опыт написания текстов по мебельной тематике (это лишь один из критериев), цену за 1000/1800 знаков. Любые предложения обсуждаются. Сроки "не горят".

9 лет назад
Snus1
37 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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