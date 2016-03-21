Требуется написание анкоров (текст ссылок)

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Ищу человека для написания анкоров (текст ссылок).

Всего анкоров нужно примерно 100-200 шт. (анкор предоставляю)

За один анкор плачу 2 грн. Длина анкоров не более 100 символов.

Пример:

текст перед (до 50 символов) АНКОР текст после (до 50 символов)

9 лет назад
kardinal2006
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров