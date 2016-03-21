Здравствуйте! нужно написать тексты для сайта компании, которая осуществляет доставки в Китай. В заявках указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Требуется написание статей по различным тематикам Женская, Дизайн...
Добрый день, уважаемые авторы.
Требуется написание 1732 статей на различные тематики: У нас достаточно много тем: стройка, дизайн интерьеров, зоо тематики, женские тематики, ИТ, путешествия, медицина, цветы, бани. От вас я хотел бы получить рерайт высокого качества с использованием ключей. Обязательно требуется выделять ключи в тексте цветом при сдаче готового задания.
Работа организована через систему учета, вы сами выбираете статьи и пишете их.
Общие требования к заказу:
1. Статья должна легко читаться, быть интересной и легкой для понимания среднестатистического пользователя.
2. Статья должна быть разделена на абзацы, иметь подзаголовки, то есть, должна быть хорошо структурирована.
3. Главный ключевик должен быть прописан в середине первого абзаца;
4.После написания статьи проверьте текст в сервисе http://advego.ru/text/seo/
Нужно чтобы:
-Академическая тошнотность была в диапазоне 6–9.0%;
-Не было слов с тошнотностью выше 3.0%, включая стоп-слова;
5.Требуется проверить текст в сервисе http://text.miralinks.ru/seo_analiz_text
-«Водянистость» текста не больше 4%
6. Проверка на уникальность: Автопроверка text.ru - 90%
7. Проверка орфографии:
Microsoft Word
Ориентировочная стоимость за 1000 знаков без пробелов - 30 рублей. Жду от вас заявок.
Заявки фрилансеров
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