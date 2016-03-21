Требуется написание статей по различным тематикам Женская, Дизайн...

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок279 просмотров

Добрый день, уважаемые авторы.

Требуется написание 1732 статей на различные тематики: У нас достаточно много тем: стройка, дизайн интерьеров, зоо тематики, женские тематики, ИТ, путешествия, медицина, цветы, бани. От вас я хотел бы получить рерайт высокого качества с использованием ключей. Обязательно требуется выделять ключи в тексте цветом при сдаче готового задания.

Работа организована через систему учета, вы сами выбираете статьи и пишете их.

Общие требования к заказу:

1. Статья должна легко читаться, быть интересной и легкой для понимания среднестатистического пользователя.

2. Статья должна быть разделена на абзацы, иметь подзаголовки, то есть, должна быть хорошо структурирована.

3. Главный ключевик должен быть прописан в середине первого абзаца;

4.После написания статьи проверьте текст в сервисе http://advego.ru/text/seo/

Нужно чтобы:

-Академическая тошнотность была в диапазоне 6–9.0%;

-Не было слов с тошнотностью выше 3.0%, включая стоп-слова;

5.Требуется проверить текст в сервисе http://text.miralinks.ru/seo_analiz_text

-«Водянистость» текста не больше 4%

6. Проверка на уникальность: Автопроверка text.ru - 90%

7. Проверка орфографии:

Microsoft Word

http://api.yandex.ru/speller/

http://orfogrammka.ru/

Ориентировочная стоимость за 1000 знаков без пробелов  - 30 рублей. Жду от вас заявок.

Написание статей
9 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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