Сделать описания товаров с Таобао (с фото)

Добрый день!

Необходимо сделать на русском описания товаров с Таобао, а так же обработать фото. Предоставляется ссылка на товар, необходимо сохранить все фото товара и убрать все иероглифы с фотографий (они НЕ в виде водяного знака). И сделать описание товара. Товар - женские сумки. Пример описания:

Сумка изготовлена ​​из первосортной натуральной кожи

Размер L * W * H приблизительно (сверху: 42см, низ: 30 см) * 18см * 27см [(сверху: 16.5 ", внизу: 11.8") * 7.1 "* 10.6"]

Варианты цвета: черный, темно-зеленый, абрикосовый, темно-синий, королевский синий

Упрощенные и великолепный стиль просторного размера

Модная и функциональная сумка

Отдельный внутренний отдел закрывается на молнию,кроме того 1 карман на молнии и 2 открытых кармана

Снаружи закрывается магнитной защелкой

Две маленькие ручки и дополнительная длинная ручка

Фотографий в среднем 20-30 на товар. Цена 0,25$ за одну позицию. Всего 40 позиций.