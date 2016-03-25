Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Составить описания для сайтов, 50 штук, rotapost
Составить описания и добавить 50 сайтов в биржу rotapost. Одно описания 2-3 предложения. По каждому сайту не принятому в биржу сразу, написать еще раз через службу поддержки, написать что недочеты исправлены. И так до последнего принятого сайта. Понятно, что если будут какие-то недочеты, которые невозможно устранить, то такие сайты ненужно доводить до конца. По всем недочетам будете писать программисту и он будет оперативно вносить правки. Приветствуется исполнитель, который имеет опыт работы с биржей ротапост. Но если нет, то не беда. Тоже можете взять работу.
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