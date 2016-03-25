Составить описания для сайтов, 50 штук, rotapost

Составить описания и добавить 50 сайтов в биржу rotapost. Одно описания 2-3 предложения. По каждому сайту не принятому в биржу сразу, написать еще раз через службу поддержки, написать что недочеты исправлены. И так до последнего принятого сайта. Понятно, что если будут какие-то недочеты, которые невозможно устранить, то такие сайты ненужно доводить до конца. По всем недочетам будете писать программисту и он будет оперативно вносить правки. Приветствуется исполнитель, который имеет опыт работы с биржей ротапост. Но если нет, то не беда. Тоже можете взять работу.