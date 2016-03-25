Составить описания для сайтов, 50 штук, rotapost

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки181 просмотр

Составить описания и добавить 50 сайтов в биржу rotapost. Одно описания 2-3 предложения.  По каждому сайту не принятому в биржу сразу, написать еще раз через службу поддержки, написать что недочеты исправлены. И так до последнего принятого сайта. Понятно, что если будут какие-то недочеты, которые невозможно устранить, то такие сайты ненужно доводить до конца. По всем недочетам будете писать программисту и он будет оперативно вносить правки. Приветствуется исполнитель, который имеет опыт работы с биржей ротапост. Но если нет, то не беда. Тоже можете взять работу.

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
56 лет
11 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$10
5 дней
Ирина отлично справилась с работой! Быстро во всем разобралась для нее новом. Составила очень хорошие описания сайтов. Вела переписку со службой поддержки по части из них. Довела дело до конца в указанные сроки. Рекомендую! На негативный отзыв Андрея Пупкова не смотрите, он не адекватный совсем.
Чудесный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает на возникшие вопросы, подсказывает. Мгновенная оплата. Что еще желать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

spirinairina
56 лет
11 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад

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