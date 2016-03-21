Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Текст для рекламного ролика городской газеты
Нужно составить небольшой рекламный текст про газету "Сити Инфо", чтобы при озвучке диктором уложиться в 10-15 сек.
Какие аспекты нужно затронуть в тексте:
Название: Газета "Сити Инфо"
Регион распространения: г.Гомель и область
Содержание газеты: Вакансии, ТВ-программа, новости, сканворд
Выходит: еженедельно по средам
Где продается: Отделения почтовой связи РУП "Белпочта", киоски "Белсоюзпечать" и у частных распространителей
Победитель конкурса
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