Эссе на ИТ-тематику

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Закрыт7 заявок158 просмотров

Есть 30 тем, нужно написать эссе на любую из них. Должно быть 8-10 страниц текста (введение, основная часть, заключение) шрифтом Times New Roman прямого начертания, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. Также должна быть оригинальность на антиплагиате не менее 95%

9 лет назад
house2017
Антон 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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