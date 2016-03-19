Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Эссе на ИТ-тематику
Есть 30 тем, нужно написать эссе на любую из них. Должно быть 8-10 страниц текста (введение, основная часть, заключение) шрифтом Times New Roman прямого начертания, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. Также должна быть оригинальность на антиплагиате не менее 95%
Заявки фрилансеров
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