Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Тексты для сайта транспортной компании
Здравствуйте!
нужно написать тексты для сайта компании, которая осуществляет доставки в Китай.
В заявках указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
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