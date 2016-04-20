Тексты для сайта транспортной компании

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Завершен33 заявки545 просмотров

Здравствуйте!

нужно написать тексты для сайта компании, которая осуществляет доставки в Китай.

В заявках указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.

9 лет назад
Nataliya77
48 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$5
1 день
Анна хорошо справилась с заданием. Буду и дальше к ней обращаться.
Наталья — прекрасный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад

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