Тексты по 150 товарам

$140
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  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок286 просмотров

Интернет-магазин электроники. 

Написать небольшие тексты (300-500 символов) к товарам, вставить фото и текст на сайт. 

1 товар = 50 рублей, всего за проект 7500р. 

Справитесь - будем часто давать еще подобные заказы. 

Админка вебассист. 

9 лет назад
insget
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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