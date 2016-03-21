Здравствуйте! нужно написать тексты для сайта компании, которая осуществляет доставки в Китай. В заявках указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
2 статьи на банковскую тему
Требования:
1) Грамотность;
2) Умение писать без «воды», т.е. без украшательных, не имеющих смысловой нагрузки слов. Только
информация.
Условия работы: Удаленно.
Обязанности: Необходимо написать 2 статьи на банковскую тему. Объем статьи 8 − 9 тыс .симв. б.п.
Статьи должны быть грамотными, информационными.
Оплата 25 руб за 1тыс. симв. б.п..
Заявки фрилансеров
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