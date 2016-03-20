Здравствуйте! нужно написать тексты для сайта компании, которая осуществляет доставки в Китай. В заявках указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Подобрать ключевые слова для 5 бизнес-статей
Под чутким руководством СЕО-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 5 статьям.
Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.
Отчет в формате Excel.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.
Спасибо!
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