Банковское и офисное оборудование

Абсолютно не довольна сотрудничеством, потому никому НЕ РЕКОМЕНДУЮ связываться с данным заказчиком. Причины тому две: первая - постоянно меняются требования, вторая - он просто не оплачивает работу. Изначально я оставила свою расценку в проекте. Андрей связался со мной и предложил написать тестовое задание по сниженному тарифу. Якобы, это тестовое задание, после утверждения которого тариф будет повышен. Я написала текст, который был тестовым. Андрей его утвердил, попросил продолжить написание статей. Но - тестовую статью он не оплатил. Когда были сданы все 3 статьи - оказалось, что все они не подходят. Видимо, потому что пришло время за них платить. Разумеется, Андрей нашел тому причину - тексты нечитабельные. Друзья, копирайтеры, тематика статей - банковское оборудование. Я думаю, Вы понимаете, что она полна специализированных терминов. Уникальность статей Андрей попросил выше 90% по content-watch или текст. ру. При этом в ТЗ было написано, что статьи нужны интересные, естественные. Первая статья, то есть тестовая, имела уникальность 85%. Андрей попросил поднять уникальность, заменяя слова синонимами. Ну, разумеется, я выполнила. В завершении сотрудничества он отказался оплачивать работу, объясняя, что статьи являются нечитабельными, что я плохо пишу и т.д. Разумеется, я предложила сделать статьи читабельными, но пришлось бы жертвовать уникальностью. Этот вариант Андрея тоже не устроил. Он мне написал, что статья с уникальностью ниже 90% - плагиат. Буду обращаться в арбитраж.