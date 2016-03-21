Срочно сделать рерайт 7 новостей!

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Требований к текстам нет, главное - Вы должны быть свободны в течение следующих 2-3 часов.

Подробности напишу исполнителю.

Оплата за 1000 зн. - 30 руб.

Жду откликов, заранее всем спасибо!

9 лет назад
vishnyovayad
Дарья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров