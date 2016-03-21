Нужно написание статьи + её размещение на портале Хабрахабр.ру Ссылку на сайт (сервис) о котором нужно написать дам в личном сообщении. Проект чистый, редкий, никто в мире такого не ...
Срочно сделать рерайт 7 новостей!
Требований к текстам нет, главное - Вы должны быть свободны в течение следующих 2-3 часов.
Подробности напишу исполнителю.
Оплата за 1000 зн. - 30 руб.
Жду откликов, заранее всем спасибо!
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