Упаковочные материалы

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Нужно написать 4-е статьи общим объемом 8к. Тематика: строительные мишка для мусора, биг-беги и тд. ТЗ будет отправлено в личной переписке. 

Основные условия: 

-знание тематики 

-грамотный русский язык 

-умение писать сео-оптимизированные тексты "для людей".

9 лет назад
Smartaleck
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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