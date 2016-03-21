Нужно написать 3 статьи общим объемом 6 к для интернет-магазина по продаже банковского и офисного оборудования(сейфы, пуленепробиваемые двери и тд) ТЗ будет отправлено в личной переписке. Обязательные требования: -знание тематики ...
Упаковочные материалы
Нужно написать 4-е статьи общим объемом 8к. Тематика: строительные мишка для мусора, биг-беги и тд. ТЗ будет отправлено в личной переписке.
Основные условия:
-знание тематики
-грамотный русский язык
-умение писать сео-оптимизированные тексты "для людей".
Заявки фрилансеров
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