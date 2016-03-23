Здравствуйте. Нужно написать 30 SEO-статей для интернет-магазина мебели. В заявках указывайте, есть ли опыт написания текстов по мебельной тематике (это лишь один из критериев), цену за 1000/1800 знаков. Любые предложения обсуждаются. Сроки "не горят".
Описания для товаров (косметика, люксовые подарки)
Нужно сделать небольшие описания (в пределах 600-650 симв.) для разнообразных товаров - косметика, парфюм, люксовые подарки (зажигалки, сумки, кошельки, бритвенные принадлежности и т.д.).
Всего имеется 20 товаров, список прикреплен в файле. Сроки сдачи работы - до 24.03.2016
Уникальность не ниже 90% (по etxt Антиплагиат). Стоимость 1 текста описания (600-650 симв.) - 60 руб.
Оплата возможна на Вебмани или Яндекс.Деньги.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу человека для написания анкоров (текст ссылок). Всего анкоров нужно примерно 100-200 шт. (анкор предоставляю) За один анкор плачу 2 грн. Длина анкоров не более 100 символов. Пример: текст ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Нужно написать 4-е статьи общим объемом 8к. Тематика: строительные мишка для мусора, биг-беги и тд. ТЗ будет отправлено в личной переписке. Основные условия: -знание тематики -грамотный русский язык -умение ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Нужно написать 3 статьи общим объемом 6 к для интернет-магазина по продаже банковского и офисного оборудования(сейфы, пуленепробиваемые двери и тд) ТЗ будет отправлено в личной переписке. Обязательные требования: -знание тематики ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Написание текста по тематике студенчество, лайфхак для студентов и так далее. Оплата 30р/1000 збп По дополнительным вопросам - пишите в ЛС.Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать описание к моделям искусственных камней на сайте. Строительная тематика Искусственный камень и облицовка дома Все вопросы в ЛС Оплата 30р/1000 збп Всего порядка 30 позицийКопирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требований к текстам нет, главное - Вы должны быть свободны в течение следующих 2-3 часов. Подробности напишу исполнителю. Оплата за 1000 зн. - 30 руб. Жду откликов, заранее всем спасибо!Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $220
Ищем копирайтера под проект, который по объёму работ и качеству проработки должен быть на уровне: potterday.ru befreefinance.ru bakerysale.ru В результате должны получить текст для сайта, а также прототип например на moqups.com ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать 300 статей для медицинского портала. Требования: 1. ОБЯЗАТЕЛЬНО – пройти обучение и быть готовым к доработкам первых 3-5 текстов пока не научитесь!!! ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать текст не большой для страницы на сайт о продукции ( автомобильные ковры). Ничего сложного: лаконично сформулировать текст, красиво преподнести товар. Подробности задания высылаю в л. с.Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад