Описания для товаров (косметика, люксовые подарки)

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок247 просмотров

Нужно сделать небольшие описания (в пределах 600-650 симв.) для разнообразных товаров - косметика, парфюм, люксовые подарки (зажигалки, сумки, кошельки, бритвенные принадлежности и т.д.).

Всего имеется 20 товаров,  список прикреплен в файле. Сроки сдачи работы - до 24.03.2016

Уникальность не ниже 90% (по etxt Антиплагиат). Стоимость 1 текста описания (600-650 симв.) - 60 руб.

Оплата возможна на Вебмани или Яндекс.Деньги.

9 лет назад
ecliptica15
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$17
3 дня
Я осталась очень довольна сотрудничеством с Ольгой. Все тексты написаны в сроки, грамотно, приятно читаются. Спасибо!
Постановка задачи, связь, оплата - всё безупречно. Спасибо, Анна!

Заявки фрилансеров

lapa12309
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

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