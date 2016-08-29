55 статей про маски для волос

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Завершен14 заявок326 просмотров

Добрый день, уважаемые авторы!

Нужно написать 55 статей про различные маски для волос. Рерайт. Уникальность от 95%.

Общий объем заказа: 330 тыс. зн. Бюджет: 10 000 р. Оплата вебмани либо на карту сбербанка.

От меня:

1. Понятные ТЗ.

2. Приятные темы.

3. Оперативное согласование и оплата.

4. Лояльный подход. По срокам сильно не напрягаю, сверх оговоренной нормы заданий не даю. 

5. Готов работать с начинающими авторами. Если у вас врожденная грамотность и талант к написанию текстов - можем сработаться.

6. Средний размер текста - 5-7 тыс. зн.

7. Сопоставимы по объему заказы, в случае, если хорошо сработаем по этому проекту.

Требования к автору:

1. Понятное изложение материала.

2. Хорошее знание русского языка: пунктуация, лексика, отсутствие ошибок и опечаток.

3. Хорошие коммуникации.

4. Точное соблюдение ТЗ на тексты.

Жду Ваших предложений. Пожалуйста, в личку не пишите.

9 лет назад
exaaad
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tatyana_tst
Татьяна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$145
21 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tatyana_tst
Татьяна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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