Описание к фильмам 33т символов

Добрый день. Нужен человек который умеет писать грамотные сео тексты по тематике "софт". Нужно красиво ввести ключевые слова в текст и не испортить саму статью. Написание от 2000 до 3000 символов без пробелов - один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описания должны быть 2 видов:
первое это основная часть (2000 символов)
и малая коротко о фильме (150 символов+-20)
проверять через адвего, настройки шингл 4 поиск 5, уникальность малых текстов 88%+ больших 91%+.
Фильмы должны быть в Word документе 1 фильм — 1 документ, название документа это название фильма, малый и большой текст каждый на отдельной странице.
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