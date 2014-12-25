Описание к фильмам 33т символов

$20
КопирайтингЗавершен1 заявка87 просмотров
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Описания должны быть 2 видов:

первое это основная часть (2000 символов)

и малая коротко о фильме (150 символов+-20)

проверять через адвего, настройки шингл 4 поиск 5, уникальность малых текстов 88%+ больших 91%+.

Фильмы должны быть в Word документе 1 фильм — 1 документ, название документа это название фильма, малый и большой текст каждый на отдельной странице.

9 лет назад
mygod
Иван 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
stray-white
Ольга 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$30
3 дня
Рекомендую к сотрудничеству. Качественно и быстро написала поставленный объем текстов.
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, всегда на связи, легко разрешаются любые возникающие вопросы, быстрая оплата. Спасибо!)
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