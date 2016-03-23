Описание мероприятий на сайте билетного агентства

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Закрыт37 заявок1152 просмотра

Необходимы райтеры для регулярного описания мероприятий (концертов, спектаклей, шоу, выставок etc.), жанров музыки и  на сайте билетного агентства ponominalu.ru

Описание должно кратко описывать клиенту суть меропрития, оно состоит из даты, площадки проведения артистов участников (данные дадим). Для нас важны уникальность текстов и соответствие ТЗ. 

Взмен гарантируем интересую тематику, объемы при максимальном загрузе ~150-250 текстов в неделю при объеме описани в 1500 знаков за текст. Наша ставка 50-55 рублей за 1000 знаков готового текста  + бонусы в виде бесплатных пригласительных на мероприятия. Также возможен рост до авторов в нашем медиа sova.ponominalu.ru с повышенной ставкой.

Примеры описаний:

http://ponominalu.ru/event/maxidrom - фестиваль

http://ponominalu.ru/event/vishneviy-sad - спектакль

http://ponominalu.ru/event/zemfira - концерт

http://ponominalu.ru/event/tainstvennye-obitateli-vselennoy - выставка

Для прохождения теста необходимо описать события:

http://ponominalu.ru/event/kobzon

http://ponominalu.ru/event/spektakl-zhenites-na-mne

По следующим тз

https://docs.google.com/document/d/1cRbvVG9do40vVpJvzpSsK-2bYh6Rfhy1wkLikrRIA0M/edit

https://docs.google.com/document/d/10VeJRj2eUHvA6acvjeP0jd902-2IX7bRjIODACtWdf8/edit#

9 лет назад
sunje22
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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