Здравствуйте! Для ведения проекта нужно много статей размером более 5000 символов без пробелов (больше приветствуется). В месяц планируется закупать 12 + статей (на начальном этапе). Семантическое ядро подобрано, так-что работы ооочень много, на несколько лет ...
Описание мероприятий на сайте билетного агентства
Необходимы райтеры для регулярного описания мероприятий (концертов, спектаклей, шоу, выставок etc.), жанров музыки и на сайте билетного агентства ponominalu.ru.
Описание должно кратко описывать клиенту суть меропрития, оно состоит из даты, площадки проведения артистов участников (данные дадим). Для нас важны уникальность текстов и соответствие ТЗ.
Взмен гарантируем интересую тематику, объемы при максимальном загрузе ~150-250 текстов в неделю при объеме описани в 1500 знаков за текст. Наша ставка 50-55 рублей за 1000 знаков готового текста + бонусы в виде бесплатных пригласительных на мероприятия. Также возможен рост до авторов в нашем медиа sova.ponominalu.ru с повышенной ставкой.
Примеры описаний:
http://ponominalu.ru/event/maxidrom - фестиваль
http://ponominalu.ru/event/vishneviy-sad - спектакль
http://ponominalu.ru/event/zemfira - концерт
http://ponominalu.ru/event/tainstvennye-obitateli-vselennoy - выставка
Для прохождения теста необходимо описать события:
http://ponominalu.ru/event/kobzon
http://ponominalu.ru/event/spektakl-zhenites-na-mne
По следующим тз
https://docs.google.com/document/d/1cRbvVG9do40vVpJvzpSsK-2bYh6Rfhy1wkLikrRIA0M/edit
https://docs.google.com/document/d/10VeJRj2eUHvA6acvjeP0jd902-2IX7bRjIODACtWdf8/edit#
Заявки фрилансеров
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