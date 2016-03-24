Требуется написание статей (автомобильная тема)

Здравствуйте! Для ведения проекта нужно много статей размером более 5000 символов без пробелов (больше приветствуется). В месяц планируется закупать 12 + статей (на начальном этапе). Семантическое ядро подобрано, так-что работы ооочень много, на несколько лет ...