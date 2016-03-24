Требуется написание статей (автомобильная тема)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок238 просмотров

Рерайт\копирайт статей на автомобильную тему.

Желательно люди которые понимают в автомобилях.

Написание статей
9 лет назад
ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Сотрудничеством доволен! Алена,справилась отлично и быстро. Смело могу рекомендовать другим и сам буду обращаться.
Было приятно работать с Александром. Рекомендую, как ответственного заказчика. Спасибо за интересную задачу.

Заявки фрилансеров

maestr0_ua
Алена 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется ответственный копирайтер на постоянную работу

    Здравствуйте! Для ведения проекта нужно много статей размером более 5000 символов без пробелов (больше приветствуется). В месяц планируется закупать 12 + статей (на начальном этапе). Семантическое ядро подобрано, так-что работы ооочень много, на несколько лет ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо написать статью

    Для группы вконтакте необходимо написать статью на тему "Зачем нужен сайт" в рамках компании веб-студии. Интересуют цена и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Уникальный текст для продвижение по SEO

    Необходимо написать уникальный текст для продвижения по SEO с заданными ключевыми словами.   Размер текста 2000-4000 слов.  Кроме ключевых слов необходимо указывать в тексте название компании (BestUrist) и города (Хабаровск). Тематика юр.услуги

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 55 статей про маски для волос

    Добрый день, уважаемые авторы! Нужно написать 55 статей про различные маски для волос. Рерайт. Уникальность от 95%. Общий объем заказа: 330 тыс. зн. Бюджет: 10 000 р. Оплата вебмани либо на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте.  Надо много текстов, тематика в основном - строительство и про здоровье.  Оплата - 10 руб. за 1000 знаков без пробелов.  Кому интересно - пишите.  Стабильно.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Маркетинговый текст

    Здравствуйте. Нужно написать текст 3-4 предложения. Будет размещаться на этикетке меда. Название "Медовая долина", так и нужно придумать что-то интересное о долине, краткая реклама в сказочном стиле, скажем там) Долго думалось, но не придумалось, ступор. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Описания для товаров (косметика, люксовые подарки)

    $17

    Нужно сделать небольшие описания (в пределах 600-650 симв.) для разнообразных товаров - косметика, парфюм, люксовые подарки (зажигалки, сумки, кошельки, бритвенные принадлежности и т.д.). Всего имеется 20 товаров,  список прикреплен в файле. Сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен SEO-копирайтер для мебельного сайта

    Здравствуйте. Нужно написать 30 SEO-статей для интернет-магазина мебели. В заявках указывайте, есть ли опыт написания текстов по мебельной тематике (это лишь один из критериев), цену за 1000/1800 знаков. Любые предложения обсуждаются. Сроки "не горят".

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад