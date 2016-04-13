Для группы вконтакте необходимо написать статью на тему "Зачем нужен сайт" в рамках компании веб-студии. Интересуют цена и сроки.
Требуется ответственный копирайтер на постоянную работу
Здравствуйте! Для ведения проекта нужно много статей размером более 5000 символов без пробелов (больше приветствуется). В месяц планируется закупать 12 + статей (на начальном этапе). Семантическое ядро подобрано, так-что работы ооочень много, на несколько лет вперед.
Проект в основном посвящен авто тематике: устройство авто, прицепы, фаркопы, багажники и другие полезные автогаджеты. Конечно, желательно, чтобы человек разбирался в темах и хотя бы имел представление о чем писать.
На начальном этапе буду платить 50 руб. за 1000 знаков без пробелов. Гонорар не обсуждается.
Если все будет отлично (а иначе я и не думаю), и мы сработаемся, то будет плата выше + % от заработка сайта, все будет зависеть от успешности проекта, а это напрямую зависит от статей. Я заинтересован в постоянном исполнителе и партнере.
Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.
Тексты, естественно, буду проверять на тошноту и уникальность.
Если условия устраивают, то готов дать тестовое задание за 150 руб.
Дальнейшие детали в личной переписке.
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