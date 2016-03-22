Авторы на мед сайт. Долгосрочное сотрудничество

Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности?

Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас?

На большой мед проект требуются авторы для долговременного сотрудничества. Со многими авторами работаем уже годами.

Гарантируем:

- стабильную оплату и долговременное сотрудничество;

- работу по четким, понятным ТЗ;

- никаких посредников и прочего «поломанного телефона»;

- постоянные заказы;

- автоматическую проверку на ТЗ, которую вы сможете выполнять самостоятельно.

Оплата – 30 рублей за 1000 символов без пробелов.

Если будет заявка типа "Здравствуйте. Готов написать статьи. Цена 60р 1000 символов. Пишите!" мне с вами говорить не о чем. Вы или согласны на 30 рублей/1000, или идете мимо.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте написания текстов на мед тематику (если они есть – приложите ссылки, пожалуйста).

2. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.

Пример ТЗ, которые вы будете получать - https://yadi.sk/i/4YpGfGMzqNowJ