Прошу разместить персональный проект на 400 уе

Суть задачи.

Пока сайт можно увидеть на тестовом домене

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/

1 - Необходимо подготовить текстовые материалы для их последующей оптимизации на страницы примерно по 2000 знаков для каждой статьи.

Каждый материал должен начинаться с названия сайта и затем названия раздела к примеру

«БАНКЕТ БАР» - ЭТО Фуршет для вашего мероприятия или праздника

и т.д.

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/furshet.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/coffee-break.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/barbekju.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/bar.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/arenda-oborudovanija.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/meroprijatija.html

Подразделы

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/detskij-prazdnik.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/svadba.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/den-rozhdenie.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/dr-kompanii.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/novyj-god.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/prezentacija.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/torzhestvennoe-otkrytie.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/vypusknoj-vecher.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/dostavka-zakusok.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/ophormlenie.html

Подразделы

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/ophormlenie-cvetami.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/ophormlenie-sharami.html

http://newcanape.livemetko.host4g.ru/ophormlenie-tkanju.html

2 - Необходимо написать 2-е новости по 800 знаков каждая

Первая новость.

Мы создали новый более удобный и яркий сайт для вашего удобства.

Вторая новость

Рады сообщить о пополнении в линейке оборудования доступного для организации вашего праздника

сроки - 10 дней