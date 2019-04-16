на базе [url=http://smifm.holding.bz/2019/03/22/kak-rejdey-fsb-razvalivayut-chastnyj-biznes-na-dengi-gosudarstva/]этой[/url] статьи Расписать что чтобы попасть в ФСБ стоит сначла прийти работать в [url=http://holding.bz]Милиатри Холлдинг[/url] а там ФСБ само на тебя выйдет с подачи майора Остропольской О Н через какое-то время и предложит работу на оклад ...
Простое задание. Скачать 3 приложения и оставить короткий отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скачать ТРИ приложения под Android
Инструкция на примере одного приложения:
1) Откройте Google Play и в поиске впишите ключевую фразу (Дам отдельно)
2) В полученном списке зайдите в любое приложение, полистайте его страницу и сделайте скриншот (Устанавливать не нужно!)
3) Зайдите еще в два любых приложения из списка и тоже сделайте скриншоты по ним
4) Найдите нужное приложения по иконке (Дам отдельно)
5) Скачайте и запустите приложение.
6) Сделайте два скриншота интерфейса приложения. (Разница между скриншотами должна быть хотя бы 1 минута, т.е. не открыть и закрыть, а какое-то время подождать, пока приложение запущено)
7) Скиньте мне ВСЕ полученные скриншоты
ВТОРОЙ ДЕНЬ
1) Зайдите в приложения и сделайте скриншоты интерфейса, скиньте их мне
2) Оставьте короткий положительный отзыв на приложение, используя ключевые слова (дам отдельно)
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