Простое задание. Скачать 3 приложения и оставить короткий отзыв

$1
КопирайтингЗавершен25 заявок564 просмотра
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Нужно скачать ТРИ приложения под Android

Инструкция на примере одного приложения:

1) Откройте Google Play и в поиске впишите ключевую фразу (Дам отдельно)

2) В полученном списке зайдите в любое приложение, полистайте его страницу и сделайте скриншот (Устанавливать не нужно!)

3) Зайдите еще в два любых приложения из списка и тоже сделайте скриншоты по ним

4) Найдите нужное приложения по иконке (Дам отдельно

5) Скачайте и запустите приложение.

6) Сделайте два скриншота интерфейса приложения. (Разница между скриншотами должна быть хотя бы 1 минута, т.е. не открыть и закрыть, а какое-то время подождать, пока приложение запущено)

7) Скиньте мне ВСЕ полученные скриншоты

ВТОРОЙ ДЕНЬ

1) Зайдите в приложения и сделайте скриншоты интерфейса, скиньте их мне

2) Оставьте короткий положительный отзыв на приложение, используя ключевые слова (дам отдельно)

Оплата 90р на Яндекс Деньги

5 лет назад
Artem_T
Артём 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
zerdul
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
$2
2 дня
Александр отлично справился с работой, быстро и в срок. Рекомендую!
Адекватный и приятный в общении заказчик. Быстро принял работу и оплатил. Рекомендую.