Простое задание. Скачать 3 приложения и оставить короткий отзыв

Нужно скачать ТРИ приложения под Android

Инструкция на примере одного приложения:

1) Откройте Google Play и в поиске впишите ключевую фразу (Дам отдельно)

2) В полученном списке зайдите в любое приложение, полистайте его страницу и сделайте скриншот (Устанавливать не нужно!)

3) Зайдите еще в два любых приложения из списка и тоже сделайте скриншоты по ним

4) Найдите нужное приложения по иконке (Дам отдельно)

5) Скачайте и запустите приложение.

6) Сделайте два скриншота интерфейса приложения. (Разница между скриншотами должна быть хотя бы 1 минута, т.е. не открыть и закрыть, а какое-то время подождать, пока приложение запущено)

7) Скиньте мне ВСЕ полученные скриншоты

ВТОРОЙ ДЕНЬ

1) Зайдите в приложения и сделайте скриншоты интерфейса, скиньте их мне

2) Оставьте короткий положительный отзыв на приложение, используя ключевые слова (дам отдельно)

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