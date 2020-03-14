Проверить базу исполнителей на актуальность.

Нужен специалист - копирайтер + контент менеджер. Написать 5 статей и оформить на сайт. Основные задачи: 1) Написать 5 текстов (копирайт, рерайт) 2) Наполнить сайт на Ворд Пресс (Заполнение метатегов страницы, добавление фото, блоков внимания, видео и т.д.) 3) Работа ...
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Есть база из 95 исполнителей – таблица эксель. Там же указаны контакты исполнителей (скайп, вк)
Задача такая. Связаться с каждым и задать ряд вопросов:
- можно ли посотрудничать?
- Какова стоимость? Какие объемы услуг?
Подробности в личке
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