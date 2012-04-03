Размещение сообщений и обзоров

Описать все виды наружной рекламы с их недостатками и достоинствами и примерной стоимостью размещения в г. Санкт-Петербурге для сайта широкоформатной типографии. На каждую позицию примерно по 2000 знаков. Позиции для описания: Световые короба (лайтбоксы) Объемные буквы Рекламные щиты (билборды, суперсайты) Крышные ...