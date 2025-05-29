Редактор

$700
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Открыт2 заявки37 просмотров

Ищем редактора со своими авторами (2-5 авторов).

Ниша

Приборы учета: счетчики электроэнергии, газа и воды.

Обязанности:
-Составление плана статьи для автора (семантику предоставим)

-Финальное редактирование текстов за авторами

-Оформление статей, карточек товаров на сайт Wordpress: метатеги, картинки, таблицы, списки и тд


Знания, опыт:
1. Базовые знания SEO: общее понимание как это работает, опыт работы с ключами в тексте.

2. Способность правильно изъяснятся, без употребления неуместных для текста на бизнес-сайтах оборотов и слов. Без орфографических, грамматических и логических ошибок.

3. Опыт работы редактором: общение с авторами, постановка задач, приемка текстов, редактирование, оформление.

4. Знание Wordpress.


Полная или частичная занятость.
График свободный.

Оплата за тексты: 200р/1000збп.
План статьи: 100-200 руб. (карточка товара - инфо статья)
Оформление на сайт: 100-200 руб. (карточка товара - инфо статья)
Оплата в рублях: понедельно или постатейно или позадачно.

Написание статейНаписание текстовНаполнение сайтовРедактирование текстовРерайт текстов
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Максим
 
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