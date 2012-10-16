Редактор ленты новостей

Нужны редактора лент новостей

(везде новости с Украины, поэтому желателен редактор из местных):

1. Сайт о спорте - выработка не менее 30 новостей/день + 1-3 видео.

2. Сайт о строительстве - 10-20 новостей + 1-2 видео + 1-2 фотопроекта в день.

3. Сайт бизнес-новостей - не менее 40 новостей/день + статья + интервью.

4. Общеполитический сайт на укр. языке - не менее 60 новостей.

Работа удаленка 5/2. Присутствие в скайпе обязательно.

Указывайте цены в месяц по каждому сайту и предпочтительное время работы.

Спасибо.