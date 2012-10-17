5 статей на английском.

Требуется рерайтер на постоянную работу. Исходники предлагаю, статьи не тяжелые, но необходимо вставить ключи. В прочем на каждое задания высылаю отдельные требования. Оплата 30- 40 руб. за тыс. знаков без пробелов. Работы много.