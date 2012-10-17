Доброе время суток! Нужны уникальные тексты на алкогольную тематику. Объем - от 500 знаков без пробелов. В статьях должны упоминаться ключевые слова либо типов напитков (шампанское, вино, коньяк), ...
5 статей на английском.
Доброго времени суток. Необходимо срочное написание 5 текстов на английском языке для тематики - эротический видео-чат. Ключевые слова вышлю в ЛС.
Надо сделать быстро - максимум 17.10.2012 утро.
Объём - 1200-1800 знаков.
Преимущество не отзывам, а умению общаться.
Спасибо. С ув. Сердюков Д.А.
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