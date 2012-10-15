Наполнение сайта контентом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт36 заявок404 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо наполнить новый сайт контентом.

Оплата по договоренности за фиксированные объёмы проделанной работы.

Общий объём работы большой.

Подробности в личных сообщениях.

13 лет назад
SherShenik
Артур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

aza666
Ксения 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
30 дней

Заявки фрилансеров

aza666
Ксения 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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