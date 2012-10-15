Приватно для Cini4kin

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Завершен1 заявка94 просмотра

Нужно не большой написать текст рекламный

для сайта файла обменника

ICQ 643565495

13 лет назад
Exompies
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$4
1 день
Дмитрий Пишет нормальные тексты. работать приятно и удобно.
Быстро разобрались с задачей, никаких проблем с оплатой. Рекомендую Григория, как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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