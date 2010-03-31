Для сайта туристических путёвок в Израиль go2israel.info необходимо наполнить раздел "Путеводитель" описанием главных достопримечательностей Израиля. Чёткие требования предоставлю по запросу. Очень желателен человек посетивший Израиль. При успешном выполнении работы возможно ...
Рерайт 20-ти статей
Необходимо сделать качественный рерайт 20-ти статей, каждая не более 3000 символов, тематика: недвижимость
Просьба писать стоимость и срок исполнения.
! - Сделать необходимо как можно быстрее...
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Надо написать пару статей для размещения на миралинкс. Статья о онлайн редакторе фотографий http://mypictureresize.com/ Другая о http://www.speedinternet.ru/ Указываете цену за 1000.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Для сайта строительной тематики необходим SEO-оптимизированный текст на главную с такими ключевиками: -брусчатка гранитная -террасная доска -ландшафтный дизайн -строительные работы -корпусная мебель Спасибо.Копирайтинг36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Заказчик хочет переделать поздравление для почтовой рассылки. Вот старый текст поздравления: Коллектив ювелирного центра "Сапфир" от всей души поздравляет Вас с Днем рождения и желает Вам всего наилучшего! ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать рерайт текста на английском языке, а ещё лучше - написать текст с нуля, оставив такой-же смысл. Пишите цену и срок. Текст: --- Pass a drug test with our products! ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется регулярный рерайт статей на тему социальной сети ВКонтакте.ру Оплата: Яндекс.Деньги Каждый день не менее 3 статей.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Оформить главную страницу сайта для фрилансера Некрасовой Светлана Сергеевны (lananekrasova)Копирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать рерайт 5 небольших статей, оптимизировав их под конкретные запросы. 1 запрос на 1 статью.Завершен15 лет назад
Уникальный текст для главной страницы веб-студии, оптимизированный под конкретные ключевые слова. 1000 знаков.Завершен15 лет назад
Материал к статье предоставим, но нужно достойно все это описать в статье для профессионального издания. Подробности письмом.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт15 лет назад