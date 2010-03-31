Рерайт 20-ти статей

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Закрыт24 заявки494 просмотра

Необходимо сделать качественный рерайт 20-ти статей, каждая не более 3000 символов, тематика: недвижимость

Просьба писать стоимость и срок исполнения.

! - Сделать необходимо как можно быстрее...

15 лет назад
bezumni
Роман 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
15 лет назад
$60
4 дня
Роман отличный заказчик. Прекрасно сработались. Своевременная оплата и приятное общение.
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 лет назад
$70
3 дня
К сожалению, данный заказ был "проверкой слуха". После выполнения заказа, Роману были показаны два текста, как пример выполненной работы. Оказалось, что вся трехдневная работа над четким ТЗ (40 000 SEO - недвижимость) потребовала кардинальных изменений - раз! Потом опять - два! (Что и было сделано мной дважды, и только - по глубокому уважению к неопытности заказчика в составлении ТЗ). Потом наступил полный игнор, видимо, все доработки в тексте были возможностью оттянуть время. На мое замечание, что я выставлю работы на продажу, Роман ответил: " Тексты меня устраивают, я их заберу - ждите". Жду третью неделю. Естественно, что компенсация за утерянную выгоду, не говоря об оплате за заказанную работу мне уже "не светит". И главное, что все случилось сразу после того, как была затребована предоплата. Вопросов нет. Успехов Вам в построении бизнеса с достойной репутацией, Роман.

Заявки фрилансеров

olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 лет назад