Рерайт 20-ти статей

К сожалению, данный заказ был "проверкой слуха". После выполнения заказа, Роману были показаны два текста, как пример выполненной работы. Оказалось, что вся трехдневная работа над четким ТЗ (40 000 SEO - недвижимость) потребовала кардинальных изменений - раз! Потом опять - два! (Что и было сделано мной дважды, и только - по глубокому уважению к неопытности заказчика в составлении ТЗ). Потом наступил полный игнор, видимо, все доработки в тексте были возможностью оттянуть время. На мое замечание, что я выставлю работы на продажу, Роман ответил: " Тексты меня устраивают, я их заберу - ждите". Жду третью неделю. Естественно, что компенсация за утерянную выгоду, не говоря об оплате за заказанную работу мне уже "не светит". И главное, что все случилось сразу после того, как была затребована предоплата. Вопросов нет. Успехов Вам в построении бизнеса с достойной репутацией, Роман.