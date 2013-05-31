Рерайт статей о розах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка143 просмотра

Рерайт статей цветочная тематика, а именно описание роз, которое должно быть не менее 500 см. б/п. Сроки исполнения 10 статей в неделю.

12 лет назад
Valerui
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Стефания выполнила работу качественно и в срок. Буду обращаться.
Отличный заказчик. оплата всегда вовремя и быстро. задачи поставил четко, всегда на связи. Сотрудничеством очень довольна.

Заявки фрилансеров

guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание текста публичного выступления

    предмет Риторика и ораторское искусство Работа состоит из двух частей: 1. Написание текста публичного выступления на выбранную тему (3000-3500 знаков) 2. Комментарии к тексту (не менее 3000 зн): проанализируйте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отзывы

    Нужно написать 10 положительных качественных отзывов салону красоты Ольга Салон оказывает следующие услуги: Шелковое окрашивание и осветление CHI Голографическое окрашивание GOLDWELL Topchic, Colorance Лечебное окрашивание LEBEL Materia Протеиновое окрашивание NEXXUS ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен рерайт

    Нужен рерайт около 14 страниц, срок 1-2 дня. Оплата после проверки. Жду предложений по ценам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется написание 100 статьей от2500 сиволов.

    Требуется написание 100 seo статьей от2500 символов без пробелов Требования для написания статей: 1. Тайтл статьи не коммерческий, без моего ключевика 2. текст статьи не коммерческий, типа ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Качественный мед. рерайт с оформлением

    $50

    Приветствую! Требуется один, а возможно и несколько копирайтеров для рерайта статей и новостей медицинской тематики (с вашим подбором исходников) для 4 моих блогов и размещения этих статей (движок wordpress) с побором 1-2 ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Общение на форуме беременности и воспитания детей

    $100

    Нужно несколько активных пользователей, женщин, которые имеют навыки воспитания детей. Только старше 20 лет, с грамотной речью и умением писать нужные и полезные сообщения на форумах, общаться с другими пользователями.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на автомобильном форуме

    $100

    Нужно несколько активных пользователей на автомобильный форум. С понимаем того как эксплуатировать авто и опытом вождения. Для долгосрочного сотрудничества с приемлимыми ценами и ГРАМОТНОСТЬЮ речи.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт

    Нужен рерайт статей. статьи в файле. Указывайте цену за проект, а не за 1000 знаков. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • В поисках копирайтера на женскую тематику

    В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды). Что требуется от исполнителя: - Написание статей на тематику сайта - Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, ...

    Написание статей
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад