Здравствуйте! Мне нужно придумать оригинальное название для автопортала. Требования: 1. Свободное имя в одной из доменных зон .ru, .net, .su 2. Легко запоминающееся название. 3. Большая смысловая нагрузка. 4. Длинна не более 10 букв. 5. Имя не должно содержать цифр, знаков, ...
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Здравствуйте! Для избиркома Ростовской области нужен слоган. Тематика - выборы в Донском крае. Можно использовать и стихотворную форму.
Победитель - Донская земля так много дала нам - своим детям. Теперь пришло время позаботиться о ней – сделать правильный выбор.
Всем спасибо.
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