Слоган

$100
КопирайтингЗакрыт36 заявок975 просмотров
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#1$

Здравствуйте! Для избиркома Ростовской области нужен слоган. Тематика - выборы в Донском крае. Можно использовать и стихотворную форму.

Победитель - Донская земля так много дала нам - своим детям. Теперь пришло время позаботиться о ней – сделать правильный выбор.

Всем спасибо.

14 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
Победитель конкурса
xcikol
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
Было приятно работать с Ириной уже во второй раз. Она - особенный заказчик, душевный я бы сказала. Вот жду свой подарок - календарь, который она любезно мне отослала ).
Заявки фрилансеров
xcikol
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
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