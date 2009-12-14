Доменное имя для автопортала

Здравствуйте. Не знаю в какую категорию поместить данную заявку. Вообщем Нужен бизнес план на тему ведингового бизнесса а точнее Бизнесс план для работы вот с таким автоматом http://kopirkin.ru/ Завтра уже надо будет его представить. Может у ...