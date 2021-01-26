Создание описаний карточек на agrohoz.by

Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей на различные тематики: витамины, фармакология, строительство. Длина статей от 3000 до 10 000 символов. Статей будет много, рассчитываем на долговременное сотрудничество. Есть четкое ТЗ с заголовками H1-3, ключевиками и т.д. Важно: · умение писать ...