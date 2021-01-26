Создание описаний карточек на agrohoz.by

КопирайтингЗавершен1 заявка147 просмотров
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Размер одной карточки должен быть 3-5К сбп.

3 года назад
agrohoz
Игорь 
45 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$10
5 дней
Заказывал текст. Задание выполнил оперативно. "Без воды" как в тексте, так и в коммуникациях.
Спасибо за заказ! Всё отлично!
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