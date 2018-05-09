Статьи для блога сайта производителя косметики

$300
КопирайтингЗакрыт30 заявок336 просмотров
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Здравствуйте!

Мы ищем копирайтера, чтобы написать ряд статей для блога сайта косметики. Также будут нужны статьи для статейного продвижения и размещения их в СМИ и на других Интернет-ресурсах.

Планируется написать 10-15 статей.

6 лет назад
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад