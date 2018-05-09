Статьи для блога сайта производителя косметики

тематика общая, оплата 100р за 1000 ЗБП
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Здравствуйте!
Мы ищем копирайтера, чтобы написать ряд статей для блога сайта косметики. Также будут нужны статьи для статейного продвижения и размещения их в СМИ и на других Интернет-ресурсах.
Планируется написать 10-15 статей.
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