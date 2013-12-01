Требуется копирайтер для написания статей на автомобильную тематику. Нужно писать по 1 статье и более в день. Статьи в среднем по 6000 символов. Есть больше и есть меньше. Вы будете получать ТЗ с ...
Статьи на тему Пластиковый колодец
Добрый день!
Необходимо для сайта http://polymereng.ru написать технические статьи, объемом пол a4 на следующие темы:
- Техническое оснащение пластиковых колодцев
- Типы пластиковых колодцев
- Смотровые колодцы
- Поглотительные колодцы
- Водоприемные колодцы
- Преимущества колодцев из пластика
- Особенности монтажа пластиковых колодцев для канализации
- Преимущества пластиковых колодцев
- Информация для монтажников о монтаже колодцев
- Информация для проектировщиков о колодцах
Оплата в WMR или Яндекс.деньги.
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