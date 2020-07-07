Статья

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Закрыт1 заявка212 просмотров

Здравствуйте, Мария!

Нам необходимо написать статью о хранении с/х удобрений под Киевом и разместить в издании, типа "Зеркало недели", "Левый берег", "Украинская правда",..

Статья нужна качественная, с фактами и аргументацией, примерами. Фотоматериалы предоставим, развёрнутые входные данные тоже. Бюджет на статью 200дол. Размещение в изданиях отдельно оговаривается.

5 лет назад
guest_15941329698662
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
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16 лет в сервисе
Была
2 года назад
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5 лет назад