Статья про эхолоты

Здравствуйте! Требуется исполнитель для описания товаров интернет-магазина. Статьи должны быть около 1000 символов с парой ключевых слов. Всего товаров около 40, за каждое 30 рублей. Оплатить могу только на карточку Сбербанка. За какой срок готовы описать все товары и ...
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Статья на тему "Что такое эхолот для рыбалки". Объем 2000-2500 знаков.
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