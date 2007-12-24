Задание немного изменю. Портал недвижимости. аренда, купля-продажа, выпуск своего журнала. регион Ярославль, Рыбинск, Кострома,Иваново, Череповец, Вологда. все операции с недвижимостью. банки, страховые компании. нужно придумать название.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать текст для сайта-визитки для таких страниц:
1. Главная
2. О нас
3. Услуги
Тематику сайта скажу при переписке.
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