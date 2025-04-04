Текст для послуг ремонту

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Открыт1 заявка4 просмотра

Добрий день

задача в документі

https://docs.google.com/document/d/1s-dufUUnp_iQ66wr8mgYaRo4xENHW38Ezs4y5FvhM-c/edit?tab=t.0

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19 дней назад
Тарас
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
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Заявки фрилансеров

Інна
 
51 год
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Была
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17 дней назад
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