Требуется написание статей на английском и испанском языках о развитии уличного искусства. Описание должно охватывать истоки уличного искусства, включая первые граффити и теги, и современные направления, такие как муралы и 3D-рисунки. Уделите внимание трансформации уличного искусства от вандализма до признания его частью мировой культуры. Рерайт существующих текстов также необходим.