Тексты для сайта

Нужно описать категории. Тематика - услуги автосервиса (Ремонт цепей питания ламп, Замена антифриза и т.д.). Оплата - 100 рублей за тысячу знаков. Текстов много. Обращайтесь, если вы: - именно ТЕХНИЧЕСКИЙ копирайтер (обычный - не справится); - у ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужны тексты согласно ТЗ (прилагаю). Прошу сообщить сроки и стоимость, спасибо.
С уважением,
Иван
- Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Журнальные статьи предполагают более глубинный анализ проблем и объемный материал, чем то, что обычно выпускается в рамках интернет-статей или тематического ресурса. В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса: 1) вашу стоимость за 1000 ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Здравствуйте! Мы ищем копирайтера, чтобы написать ряд статей для блога сайта косметики. Также будут нужны статьи для статейного продвижения и размещения их в СМИ и на других Интернет-ресурсах. Планируется написать 10-15 статей.Копирайтинг30 заявокЗакрыт6 лет назад
Компания cars24.com.ua занимается доставкой автомобилей из США. Нужна статья которая будет размещена на новостном сайте. Не ceo статья а именно продающая. Она должна выглядеть не как рекламная, а как информационная.Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать (придумать) историю на тему мошенничества или обмана. Примерно 1000-1500 символов. Уникальность 100% Без рерайта.Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать продающий текст объявления продажи квартиры, за дополнительной информацией пиши в личку.Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны оригинальные текста по аренде всех видов спецтехники (по отдельности). Не просто текст с одной водой, а конкретно по тематике, для людей. Сайт ecc27.com.Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует копирайтер фрилансер для написание не заезженных не стандартных текстов, с легким юмором. Для заполнения корпоративного сайта а в последующем новостей на сайт, Для видео и соц страниц. Предприятие дилер строительной техники.Копирайтинг87 заявокЗакрыт6 лет назад
Статьи для формирования информационного раздела сайта http://kupirupor.ru/. 1. В задании указаны ключи, на которые должна быть ориентирована статья. 2. Объем статьи - от 1500 до 3000. 3. Если ключей больше 3, то "объем = кол-во абзацев, помноженное на ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать текст в течение 2 днейКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад