Журнальная статья (тематика: блокчейн, криптовалюты, ICO)

КопирайтингЗакрыт2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Журнальные статьи предполагают более глубинный анализ проблем и объемный материал, чем то, что обычно выпускается в рамках интернет-статей или тематического ресурса. 

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике. 

2) вы работаете как команда или одиночный специалист? 

3) пришлите несколько ваших самых сильных статей на данную тематику, которыми вы гордитесь.

6 лет назад
roman-andreev
Роман 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Тексты про услуги автосервиса, нужен технический копирайтер

    Нужно описать категории. Тематика - услуги автосервиса (Ремонт цепей питания ламп, Замена антифриза и т.д.). Оплата - 100 рублей за тысячу знаков. Текстов много. Обращайтесь, если вы:  - именно ТЕХНИЧЕСКИЙ копирайтер (обычный - не справится); - у ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи для блога сайта производителя косметики

    $300

    Здравствуйте! Мы ищем копирайтера, чтобы написать ряд статей для блога сайта косметики. Также будут нужны статьи для статейного продвижения и размещения их в СМИ и на других Интернет-ресурсах. Планируется написать 10-15 статей.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья о покупке авто из США

    Компания cars24.com.ua занимается доставкой автомобилей из США. Нужна статья которая будет размещена на новостном сайте. Не ceo статья а именно продающая. Она должна выглядеть не как рекламная, а как информационная.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автор/Копирайтер

    Написать (придумать) историю на тему мошенничества или обмана. Примерно 1000-1500 символов.  Уникальность 100%  Без рерайта.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание интересных текстов для корпоративного сайта

    Интересует копирайтер фрилансер для написание не заезженных не стандартных текстов, с легким юмором. Для заполнения корпоративного сайта а в последующем новостей на сайт, Для видео и соц страниц. Предприятие дилер строительной техники.

    Копирайтинг87 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 45 текстов про рупоры-мегафоны-матюгальники

    Статьи для формирования информационного раздела сайта http://kupirupor.ru/. 1. В задании указаны ключи, на которые должна быть ориентирована статья. 2. Объем статьи - от 1500 до 3000. 3. Если ключей больше 3, то "объем = кол-во абзацев, помноженное на ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер - большой целостный текст

    Требуется написать информационный, большой, целостный текст на тему оформления. Задача не простая, но тема не сложная.  Задача и структура в файлах. Оплата поэтапная. Если есть примеры подобных работ, пожалуйста предложите для ознакомления. Пожалуйста, [u]перед тем как предлагать свою кандидатуру [b]посмотрите внимательно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад