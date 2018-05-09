Журнальная статья (тематика: блокчейн, криптовалюты, ICO)

Журнальные статьи предполагают более глубинный анализ проблем и объемный материал, чем то, что обычно выпускается в рамках интернет-статей или тематического ресурса.

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