Тексты о мужской одежде со скидками

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Завершен1 заявка80 просмотров

Тексты о мужской одежде, которая продается со скидками. Брюки, джинсы, пиджаки, костюмы, верхняя одежда и так далее.

3 года назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$175
5 дней
Тексты получились отличные, как и в предыдущих проектах. Требования ТЗ были учтены, с уникальностью никаких проблем не возникло. Правки, которые потребовались после проверки, тоже были сделаны.
Все отлично. ТЗ понятное, на вопросы Андрей отвечает быстро. Ни с проверкой, ни с оплатой не затягивает. Доволен сотрудничеством. Благодарю и рекомендую!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
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Копирайтинг

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